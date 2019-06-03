شاهد: كاديلاك تكشف عن CT4-V و CT5-V الجديدتين

كشفت كاديلاك عن سيارتيها الرياضيتين الجديدتين CT4-V و CT5-V استعداداً لتدشينهما لاحقاً هذا العام في الأسواق كموديل لعام 2020.

تحمل السيارتان لغة كاديلاك التصميمية المميزة، وتتمثل في استعمال الإضاءة النحيلة وإضاءة LED تزيينية، وفي حين تتميز CT4-V بتصميم سيدان صغيره وفاخره تأتي CT5-V بتصميم اكبر وسقف اكثر انحداراً يمنحها طابع أقوى ويضيف بعض الحيز لها.

وتحمل السيارتان واجهات خلفية بسيطة وأنيقة مع مخارج عادم رباعية. وتأتي السيارتان بداخلية فاخرة تحمل نظام ترفيهي معدل لفئات V وستحصلان على نظام كاديلاك Super Cruise قياسي، ودعم للهواتف الذكية، والعديد من الميزات الأساسية للسلامة.

تحمل CT5-V محرك 3.0 لتر V6 ينتج 355 حصان و 542 نيوتن-متر، وفي حين أنها تستبدل CTS-V إلا أن CT5-V تأتي بقوة أقل بمقدار 285 حصان ولكنها ما تزال محافظة على ناقل حركه من 10 سرعات يرسل العزم للمحور الخلفي.

ويمكن طلب الدفع الرباعي اختياريا, كما تتوفر مكابح بريمبو عالية الأداء ونظام تعليق معناطيسي وترس تفاضلي محدود الانزلاق. أما CT4-V فتحمل محرك 2.7 لتر 4 سلندر ينتج 320 حصان و 500 نيوتن-متر، وتستبدل ATS-V التي كانت تحمل محرك 3.6 لتر كان ينتج 464 حصان.

جدير بالذكر أن هذا هو الظهور الأول لـ كاديلاك CT4، وسوف تكشف كاديلاك عن الفئات الأساسية من السيارة لاحقاً.