شاهد: كيف ستتغير الوظائف في عام 2030 (فيديو)

تشهد أماكن العمل، تغييرات كبيرة بسبب التطور التقني المتسارع، وبات الموظفون يشعرون بأثرها، فالأتمتة والواقع الافتراضي والواقع المعزز والتقنيات الناشئة الأخرى تتطوّر وتأخذ مكانها في مشهد الأعمال بشكل أكبر.

الفيديو التالي يحاول توقع ما ستكون عليه الوظائف في عام 2030:

