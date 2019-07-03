شاهد: كيف ستتغير الوظائف في عام 2030 (فيديو)

أبرز العناوين
تشهد أماكن العمل، تغييرات كبيرة بسبب التطور التقني المتسارع، وبات الموظفون يشعرون بأثرها، فالأتمتة والواقع الافتراضي والواقع المعزز والتقنيات الناشئة الأخرى تتطوّر وتأخذ مكانها في مشهد الأعمال بشكل أكبر
تشهد أماكن العمل، تغييرات كبيرة بسبب التطور التقني المتسارع، وبات الموظفون يشعرون بأثرها، فالأتمتة والواقع الافتراضي والواقع المعزز والتقنيات الناشئة الأخرى تتطوّر وتأخذ مكانها في مشهد الأعمال بشكل أكبر.
الفيديو التالي يحاول توقع ما ستكون عليه الوظائف في عام 2030:
المزيد:
كيف تقارن حزم الرواتب في الإمارات بدول العالم؟
حيل يعتمد عليها أرباب العمل خلال مقابلات الوظائف
كيف تقارن حزم الرواتب في الإمارات بدول العالم؟
حيل يعتمد عليها أرباب العمل خلال مقابلات الوظائف
Via SyndiGate.info
© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار