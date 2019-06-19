شاهد: لكزس تكشف عن GX 2020 بتحديثات جديدة

منشور 19 حزيران / يونيو 2019 - 01:30
ستعتمد لكزس GX على نفس المحرك V8 سعة 4.6 لتر يولد قوة 301 حصان
ستعتمد لكزس GX على نفس المحرك V8 سعة 4.6 لتر يولد قوة 301 حصان
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مقدمة لكزس GX 2020 حصلت على شبك مغزلي جديد بنمط ثلاثي الأبعاد

كشفت لكزس عن GX 2020 ببعض التحديثات لعام 2020 التي شملت التصميم الخارجي والداخي.

مقدمة لكزس GX 2020 حصلت على شبك مغزلي جديد بنمط ثلاثي الأبعاد، مع مصابيح أمامية بعدسات LED ثلاثية  بتصميم جديد، و توفير حزمة الطرق الوعرة التي تضيف كاميرا بـ 360 درجة قادرة على نقل الرؤية من أسفل السيارة.

المقصورة الداخلية لـ GX حصلت على جلود حمراء وتخشيب جديد فاخر، مع  الحفاظ على طابع التصميم الداخلي، كما زودت بشاشة لمس 8 إنش في منتصف لوحة القيادة.

ستعتمد لكزس GX على نفس المحرك V8 سعة 4.6 لتر يولد قوة 301 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ونظام دفع رباعي.

من المتوقع أن تبدأ لكزس بطرح سيارتها GX 2020 في الأسواق  في نهاية العام الجاري بسعر رسمي يبدأ من 53,530 دولار.

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Via SyndiGate.info


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