هل هناك طريقة لتخفيض النقاط السوداء في رخصة القيادة بالإمارات؟

إذا كان لديك نقاط سوداء وكانت سيارتك على وشك المصادرة، يمكنك الآن أخذ دروس في التوعية، وهذا سيساعد على تقليل ما يصل إلى ثماني نقاط سوداء.

تم إطلاق البرنامج الجديد لسائقي السيارات في أبو ظبي لرفع الوعي المروري ونشر ثقافة وقواعد قيادة جيدة، حسبما ذكرت شرطة أبوظبي يوم الاثنين (17 يونيو).

وأصدرت الشرطة بيانا يدعو السائقين الذين جمعوا 24 نقطة سوداء كحد أقصى للانضمام إلى فصول التوعية.

ووفقًا للسلطات، يتضمن مخطط التوعية ثلاثة برامج تدريبية. الأول سيمنح السائقين الذين لديهم من 8 إلى 23 نقطة سوداء كحد أقصى خصماً من ثماني نقاط في السنة، إذا اجتازوا الدورة.

وبموجب البرنامج الثاني، يمكن للسائقين – الذين لديهم أكثر من 24 نقطة سوداء- الاستفادة من الفصول الدراسية. ويمكن لسائقي السيارات الذين حصلوا على أمر مصادرة للسيارة التسجيل في البرنامج الثالث، بحسب خليج تايمز.

وتقام الصفوف – باللغات العربية والإنجليزية والأردية – في قسم الشرطة لبرامج نقاط المرور في المصفح، وقسم متابعة الشرطة في مدينة زايد في منطقة الظفرة ومتابعة الشرطة في مبنى “موراب القديم” في العين.

ويمكن لسائقي السيارات الاتصال بخط خدمات الشرطة 600566006 أو زيارة موقع الويب الخاص بها لمزيد من المعلومات.

وقال ضابط شرطة “برامج التدريب هي فرصة للمخالفين لتحسين سلوكهم في القيادة، وتحولهم إلى سائقين جيدين والامتثال لقواعد وتشريعات المرور”.

وقالت الشرطة إن مخطط الوعي بالسلامة على الطرق، الذي بدأ منذ عامين، يساعد المخالفين على إصلاح طرقهم وتحقيق قدر أكبر من الامتثال لقواعد الطريق.