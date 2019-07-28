شاهد: مكيف هواء يمكن ارتداؤه من سوني

تزامنا مع موجة الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة غير العادي في جميع أنحاء العالم، تعمل شركة “سوني” اليابانية على تطوير جهاز قد يحظى باهتمام عالمي واسع.

الجهاز المسمى “Reon Pocket”، مزود بخاصية التبريد ويمكن ارتداؤه، ويوضع في جيب خاص على الظهر.



Reon Pocket، وحدة تكييف قادرة على ضخ الهواء البارد أو الدافئ، حسب الرغبة، أسفل الرقبة، بحيث يمكن وضع الجهاز في الجزء الخلفي من قميص مصمم خصيصا ليتلاءم مع الجهاز، بينما يضبط المستخدم درجة الحرارة بواسطة تطبيق في الهاتف الذكي.



ويستخدم الجهاز عنصر “بلتيير” المخصص لتبريد السيارات، وتم تجهيزه ببطارية تكفي للعمل 90 دقيقة، وتحتاج ساعتين لإعادة شحنها بالكامل.



ويأتي الجهاز بحجم بطاقة الائتمان، ويوضع بسهولة في جيب داخلي مخصص له في القميص، على مستوى الرقبة، ويتصل بالتطبيق المصاحب له في الهاتف، عبر تقنية البلوتوث، وبذلك يمكن ضبط درجات الحرارة بما يناسب المستخدم.



وبحسب الشركة اليابانية، فإن الجهاز، خلال الاختبار، كان قادرا على خفض درجات حرارة أجسام المستخدمين بمقدار 13 درجة مئوية، أو زيادتها بمقدار 8.3 درجة مئوية، حسب الحاجة.



تهدف سوني إلى إطلاق “Reon Pocket” في عام 2020، تزامنا مع أولمبياد طوكيو، وهو متوفر حاليا في اليابان فقط من خلال أول منصة التمويل الجماعي “First Flight”، وهي عبارة عن منصة للتمويل الجماعي أطلقتها “سوني” في عام 2015، وتبلغ تكلفة جهاز واحد وقميص واحد حوالي 130 دولارا أمريكيا.