شاهد: نماذج مصغرة لسيارات فاخرة للبيع بـ 200 ألف جنيه استرليني

عرض صاحب كراج متقاعد مجموعة كبيرة من نماذج مصغرة عن طرازات كلاسيكية للسيارات بمبلغ 200 ألف جنيه استرليني (280 ألف دولار).

واحتفظ ديفيد وادوود (72 عاماً)، من تشيفرتون، ديفون على أكثر من 85 سيارة على مدار نصف قرن تقريباً، بما في ذلك نماذج من رولز رويس، وبوغاتي وبنتلي، وحتى سيارة برمائية.

وبعد أن شعر وادوود بالملل من هذه السيارات، قرر أن الوقت قد حان لبيعها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان السيد وادوود قد بدأ بالفعل في استعادة وجمع نماذج عن سيارات جاكوار، عندما شاهد نسخة منها في معرض للسيارات في أوائل سبعينيات القرن الماضي وقرر شراءها.

وبعد أن جمع أنواع سيارات جاغوار، بدأ بجمع مختلف أنواع الطرازات الأخرى، حتى أنه اضطر إلى بناء صالة عرض خاصة مقاومة للرطوبة بالقرب من منزله.

ويقول وادوود: “لقد استمتعت بالمجموعة ولكن لأكون صادقاً، فهي موجودة في صالة العرض منذ مدة طويلة، لقد شعرت بالملل منها، لذلك يبدو أن الوقت مناسب لبيعها”.

وقال خبير المزادات جوناثان هامبيرت: “هذه مجموعة رائعة من سيارات الدواسات المرموقة الأفضل في العالم، وكلها في حالة ممتازة ومطلوبة للغاية في سوق اليوم، وخاصة بين أولئك الذين قد يكون لديهم سيارة فاخرة حقيقية، ويرغبون بالحصول على النموذج المصغر عنها”.





