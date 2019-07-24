شاهد: نون تجرب عربات توصيل بدون سائق في دبي وأبوظبي

تتعاون شركة Noon.com مع شركة التكنولوجيا الصينية Neolix لاختبار مركبات تعمل بدون سائق وصممت لتسليم الشحنات في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء “على مدار الأسابيع القليلة المقبلة ستجرب Noon.com المركبات ذاتية القيادة لإكمال عمليات التسليم في الميل الأخير في المناطق الرئيسية في أبو ظبي ودبي. ويتم تخصيص شاحنات بدون سائق بشكل خاص لتناسب ظروف الطقس في المنطقة، ويتم دمجها بسلاسة مع منصة نون اللوجستية”.

وبدأت الشركة الصينية عمليات الإنتاج الضخمة لشاحنات النقل ذاتية القيادة في مايو، وتتوقع Neolix تسليم 1000 سيارة وتكلف كل واحدة منها 30000 دولار (110.175 درهم)، خلال السنة الأولى من الإنتاج.

من المقرر أن تعمل التكنولوجيا بدون سائق على تحويل البنية التحتية للنقل واللوجستيات والنقل العام على مستوى العالم، حيث يتم بيع ما يصل إلى 15 في المائة من السيارات بحلول عام 2030.

وتهدف حكومة دبي، من جانبها، إلى أن يكون ربع وسائل النقل مستقلاً في الإمارة بحلول عام 2030. واحتلت الإمارات المرتبة التاسعة في مؤشر الجاهزية للسيارات لعام 2019 الصادر عن KPMG، متقدمة على اليابان وكندا وفرنسا والصين.

وتقدر نون أن تكنولوجيا المركبات بدون سائق يمكن أن تزيل ما يصل إلى 90 في المائة من التكلفة المرتبطة بتسليم الميل الأخير.

وبدأت شركة التجارة الإلكترونية في عام 2017 كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية ومحمد العبار باستثمار أولي قدره 1 مليار دولار. نون لديها الآن عمليات في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.