شاهد: “لوتس” تكشف النقاب عن سيارة “Evija” الكهربائية بسعر 2 مليون دولار

كشفت لوتس النقاب عن سيارة كهربائية بقوة 1900 حصان ذات سعر يتجاوز 2 مليون دولار.

تعد سيارة evija، التي تُعرف بـ “ev-eye-a”، أول سيارة جديدة بالكامل من شركة صناعة السيارات البريطانية منذ 11 عاما.



جاءت السيارة بشكل جديد وتصميم عصري جريء، حيث حصلت على مصابيح أمامية نحيفة ورفارف بارزة، وكاميرات جانبية بدلاً من المرايا، مع جناح خلفي ونظام للسحب وتحسين الأداء الإيروديناميكي لأقصى درجة، كما أنها تخلت عن مقابض الأبواب ليزيد من قدر الديناميكية حيث ستفتح الأبواب من خلال المفتاح الذكي.

السيارة مزودة ببطارية تتميز بأعلى معدل سرعة شحن في العالم، بحيث تشحن في خلال تسع دقائق فقط عند استخدام وحدات شحن 800 كيلو واط. هذا الشاحن غير متوفر حتى الآن، أما مع استخدام شاحن 350 كيلو واط ستتم عملية شحن البطارية بنسبة 80% خلال 12 دقيقة فقط.



تدعي لوتس أن سيارتها الجديدة سوف تزن أقل من 3700 رطل، وتشمل المواصفات الميكانيكية الخارقة التي حصلت عليها Evija هي أربع محركات كهربائية بقوة إجمالية 2.000 حصان وعزم دوران 1700 نيوتن.متر، وتتسارع إلى 100 كم\س في أقل من 3 ثواني بسرعة قصوى 320 كم/س، و مدى سير كهربائي 400 كم للشحنة الواحدة.



أما المقصورة الداخلية فقد جاءت بتصميم مستقبلي، مع الكربون فايبر في مختلف أنحائها ولوحة عدادات رقمية ومقود بجلد الكانترا الفاخر.

