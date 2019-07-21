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شاهد: نيسان تكشف عن سكايلاين 2020 المحدثة رسميًا

منشور 21 تمّوز / يوليو 2019 - 07:59
نيسان سكايلاين 2020
نيسان سكايلاين 2020
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ميكانيكيًا ستحصل سكايلاين 2020 على محركات انفينيتي Q50، بنظام هجين يجمع بين محرك V6 سعة 3.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 360 حصان

كشفت نيسان رسميًا عن سيارتها سكايلاين 2020 بتحديثات جديدة حصرياً للسوق الياباني، السيارة تمتلك معظم مواصفات انفينيتي Q50، ولكن بمقدمة مختلفة مستمدة من نيسان GT-R.

أبرز الإضافات التي حصلت عليها سكايلاين 2020 هي نظام ProPilot 2.0 لمساعدة السائق، والذي يسمح للسيارة بقيادة نفسها بدون لمس المقود في بعض الطرق السريعة، ولكن يجب على السائق الانتباه عند تغيير المسارات أو السير خلف سيارة بطيئة، كما أن النظام يرسل تنبيهات للسائق باستمرار.

ميكانيكيًا ستحصل سكايلاين 2020 على محركات انفينيتي Q50، بنظام هجين يجمع بين محرك V6 سعة 3.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 360 حصان، والأعلى منه محرك V6 ثنائي التيربو سعة 3 لتر بقوة 300 حصان وفئة أخرى بقوة 400 حصان.

 

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Via SyndiGate.info


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