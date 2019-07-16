صور: سيارة ميني كوبر أصبحت كهربائية وتكلف 35 ألف دولار

تم إنشاء سيارة بريتيش ميني كوبر الصغيرة منذ عقود، وقد تم الكشف عن أول نسخة تعمل بالكهرباء يوم التلاثاء.

أظهر العرض العالمي الأول في روتردام بهولندا السيارة المصغرة الكهربائية التي تشبه أسلافها غير الكهربائية ولكن مع شبكة معدلة وبدون ماسورة عادم لأن السيارة خالية من الانبعاثات.

ستتوفر أحدث مجموعة من سيارات BMW في العام المقبل وتبدأ الإنتاج في نوفمبر في مصنع ميني في أكسفورد بإنجلترا.

يتميز Mini Cooper SE، كما هو معروف رسميا، بمدى يصل إلى 165 ميلا، ويمكن أن يتراوح من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 7.3 ثانية.

إنها سيارة صغيرة ذات سعة شحن محدودة، ولكن يتم وصفها بأنها سيارة حضرية.

الطلبات المسبقة مع إيداع 500 دولار مفتوحة في المملكة المتحدة والتحفظات متوفرة في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والنرويج، ولم يتم الإعلان عن التوفر في الولايات المتحدة بعد، وتبدأ أسعار السيارة من حوالي 35000 دولار.