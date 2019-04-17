شاهد: نيسان تكشف عن سنترا 2020 الجديدة كليًا رسمياً

كشفت نيسان عن سنترا 2020 الجديدة كليًا بعد أن تسربت مجموعة من الصور التجسسية لها.

خارجية السيارة تأتي بمظهر أكثر أناقة من خلال مصابيح أمامية و مصابيح ضباب حادة، أما المقدمة احتوت على شبك أسود بتصميم ثلاثي الأبعاد على شكل V، كما حصلت الخلفية على خطوط التصميم على جوانب المصدات. وقالت نيسان في تصريح أن إعادة تصميم الخارجية أدى إلى معادل سحب 0.26 فقط، وهو نفس معادل نيسان GT-R، ما يشير إلى تحسن ملحوظ للأداء الايروديناميكي.

أما الداخلية جاءت مطعمة بزخرفات سوداء أو رمادية، مع شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش و لوحة عدادات رقمية أصغر قياس 7 إنش. كما حصلت نيسان سنترا 2020 على نظام كبح الطوارئ والتحذير الذكي المبكر من الاصطدام، وراصد النقطة العمياء.

ننتظر أن تكشف نيسان عن قوة المحرك و الأسعار لـ سنترا 2020 خلال الأيام القادمة.