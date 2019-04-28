شاهد: هل ستطير في طائرة بدون طيار في عطلتك القادمة؟

أبرمت وكالة السفر عبر الإنترنت Kiwi.com، شراكة مع شركة التكنولوجيا التشيكية aero Zuri لتطوير نموذج طائرة نقل بدون طيار.

ويأمل المطورون أن يكون النموذج الأولي قادرًا على الطيران لمسافة تصل إلى 434 ميلًا (698 كم)، أي ما يعادل الطيران من لندن إلى ألمانيا.

على غرار الطائرات بدون طيار، ستستخدم تقنية الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، وسيتم تشغيلها باستخدام ثمانية محركات كهربائية.

من المتوقع أن تستوعب المركبة التصورية ما يصل إلى أربعة ركاب، وفقًا لزيوري التي تتطلع إلى إنتاج نموذج أولي وظيفي مع الاستثمار الأولي.

يمكن للطائرات والتقنيات المستقلة المساعدة في خفض تكاليف شركات الطيران عن طريق تقليل عدد الطاقم وفتح الخيار المحتمل لعملية تجريبية واحدة.

تتسابق شركات تصنيع الطائرات بما في ذلك إيرباص وبوينج لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي سيمكن أجهزة الكمبيوتر في يوم من الأيام من الطيران.

من المتوقع أن تكون طائرة زوري قادرة على السفر على طريق مبرمج مسبقًا يصل طوله إلى 700 كيلومتر (434 ميل) – أي ما يعادل لندن إلى ألمانيا.

ستصل مساحة الطائرة إلى 36 قدمًا تقريبًا (11 مترًا) وستزن 900 كجم فقط (141 حجرًا).

يجمع التصميم بين مزايا المروحيات والطائرات، مع الدوّارات الكهربائية التي تسمح بالإقلاع والهبوط العمودي.

وفقًا لموقع Zuri، ستكون الطائرة مثالية للسفر بين الجزر حيث لن يحتاج العملاء للقلق من التغيير من الرحلات الجوية التجارية إلى القوارب أو سيارات الأجرة أو ركوب السيارات.

وقال أوليفر Dlouhý، الرئيس التنفيذي لشركة Kiwi.com والمؤسس المشارك: “يمثل مشروع Zuri اتجاهًا أرى أنه أساسي في مستقبل النقل واستثمارنا دليل على ذلك.

“هذا الجزء غير موجود عمليا، على الرغم من أنه أحد العناصر الرئيسية في كل من المرحلة الأولى والأخيرة من النقل.

“إلى جانب شبكة النقل العالمية، ستوفر خيارات جديدة تمامًا للسفر من خلال إضافة الآلاف من المدن الأصغر إلى” مناطق مستجمعات المطارات “عن طريق تمديدها بنصف قطر يصل إلى 700 كيلومتر.”

لكن تشغيل الطائرات بدون طيار لن يكون سهلاً في صناعة يكون فيها وجود طياران على الأقل في قمرة القيادة إلزاميًا.

وقد تبنت العديد من شركات الطيران حول العالم هذه القاعدة بعد أن قام طيار من Germanwings بنقل طائرة إلى جبال الألب الفرنسية في مارس 2015، مما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ 150 الذين كانوا على متنها.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الركاب أو شركات التأمين أو شركات النقل الخاصة بهم سيقبلونها أو يسمحون بها، وفقًا لخبراء الطيران.