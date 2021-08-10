شاومي تتربع على عرش سوق الهواتف الذكية متجاوزة سامسونج وأبل

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تعد هذه النسبة زيادة شهرية قدرها 26 في المائة مقارنة بمايو التي تعطي مؤشرا على أن "شاومي" قد باعت تقريبا 800 مليون هاتف ذكي منذ دخلوها هذا السوق في عام 2011.