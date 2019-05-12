شحنات الهواتف الذكية في الصين ترتفع بـ 6.5 % الشهر الماضي

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 10:04
ارتفع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 6.7 في المائة في إبريل إلى 53ر36 مليون وحدة
ارتفع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 6.7 في المائة في إبريل إلى 53ر36 مليون وحدة
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شحنات الهواتف الذكية في الصين زادت بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي لتصل إلى79. 34 مليون وحدة

أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شحنات الهواتف الذكية في الصين زادت بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي لتصل إلى79. 34 مليون وحدة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وفي الشهر الماضي ، شكلت الهواتف الذكية 2. 95 بالمائة من جميع شحنات الهواتف المحمولة في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن الاكاديمية، وهو معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 6.7 في المائة في إبريل إلى 53ر36 مليون وحدة، من بينها 4ر95 في المائة كانت عبارة عن هواتف الجيل الرابع.

وشكلت الهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية الصينية 9ر92 بالمائة من إجمالي الشحنات في الشهر الماضي ، وفقاً للتقرير.

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Via SyndiGate.info


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