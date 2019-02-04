شراء المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر ينمو بـ 350% في يناير 2019
شراء المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر ينمو بـ 350% في يناير 2019
قفز صافي شراء المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر خلال شهر يناير الماضي إلى 1.23 مليار ريال، بزيادة نسبتها 350% مقارنة بشهر يناير من العام 2018 .
وتشير بيانات بورصة قطر لشهر يناير المنصرم إلى قيام عدد من المؤسسات و الصناديق الاستثمارية الاجنبية بزيادة حصصها في 26 شركة مدرجة، على رأسها مجموعة بنك قطر الوطني ومصرف قطر الاسلامي والمتحدة للتنمية.
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