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السوق النفطية تنتعش بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين روسيا و«أوبك»

السوق النفطية تنتعش بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين روسيا و«أوبك»
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