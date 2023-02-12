شركات عالمية أعلنت عن تبرعات مادية لمتضرري زلزال تركيا

أعلنت الكثير من الشركات العالمية عن تبرعات مختلفة لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا الذي تسبب بدمار كبير في المناطق التي ضربها في تركيا وسوريا.

وأسفر الزلزال عن وقوع الآلاف من الضحايا، بالإضافة إلى تشريد الكثيرين بعد تهدم منازلهم، ومعاناتهم مع الجوع والبرد، وخسائر مادية فادحة.

وفي ظل هذه الأزمة حرصت العديد من الدول على مد جسور انسانية لمساعدة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، وقامت عدد من الدول بتقديم التبرعات المادية وارسال فرق انقاذ.

كما اعلنت عدد من الشركات العالمية في تركيا وخارجها عن تقدينم المساعدات سواء المادية او العينية للأسر المشردة.

شركات عالمية أعلنت عن مساعدات مادية لمتضرري الزلزال في تركيا:

شركة زارا العالمية

قدمت الشركة الرئيسية لزارا في تركيا تبرع مادي بقيمة 3 مليون يورو أي ما يقارب 60,450,000 ليرة تركية، كما تبرعت الشركة بما يقارب الـ نصف مليون قطعة ملابس.

شبكة نتفليكس العالمية

كشفت شركة نتفليكس في تركيا عن تبرعها بمبلغ وصل إلى 6 ملايين ليرة تركية لصالحة الهيئات الخيرية في تركيا من أجل مساعدة العائلات المشردة والنكوبة بسبب الزلزال.

شركة ستاربكس العالمية

تبرعت شركة ستاربكس العالمية المخصصة للقهوة عن تبرعها بمبلغ ضخم لصالح ضحايا الزلزال حيث تبرعت بمبلغ مليون دولار أمريكي.

شركة بورش

أعلنت شركة بورش المخصصة للسيارات عن نيتها تقديم تبرع مادي بقيمة مليون يورو لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وأكدت الشركة أن تبرعها سيذهب للمساعدات الإنسانية على الارض.

كما أطلقت الشركة موقع بوابة بورش هيلفت الداخلية لدفع موظفيها من اجل التبرغ لمتضرري الزلزال.

شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بوينغ

انضمت الشركة الأمريكية الشهيرة بوينغ إلى الشركات المتبرعة واعلنت عن تبرعها بمبلغ نصف مليون دولار من خلال الصليب الأحمر.

شركة Bitfinex‏ لتداول العملات الرقمية

قدمت شركة بتفينكس عن تعهدها بتقديم تبرعات مادية بقيمة 5 ملايين ليرة تركية بالنيابة عن عدد من الشركات.

مؤسسة إيكيا

أعلنت مؤسسة ايكيا الشهيرة عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين يورو من اجل تمويل منظمة أطباء بلا حدود، التي تقدم مساعدة طبية مجانية على مستوى العالم، وتتواجد في الوقت الحالي على ارض تركيا وسوريا بسبب الزلزال.

شركة امازون

خصصت شركة أمازون مبلغ 600 ألف دولار للمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم في تركيا وسوريا مثل الهلال الأحمر التركي، وجمعية البحث والإنقاذ، ومؤسسة AHBAP، وغيرها من المنظمات.



