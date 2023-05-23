شركة الاتصالات الأردنية "زين" تغير شعارها بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الحسين بن عبدالله

أعلنت شبكة الاتصالات الأردنية زين عن تغيير اسم شركتها على اجهزة الموبايلات إلى الحسين "AL HUSSEIN" وذلك مع بدء الاحتفالات التي تعم المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة ال سيف.

شركة الاتصالات الأردنية زين تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله

في ظل الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة ال سيف والمقرر اقامته في الأول من شهر حزيران المقبل، أعلنت شركة الاتصالات الأردنية زين عن تغيير اسمها على اجهزة هواتف الأردنين إلى الـ AL HUSSEIN.

شعار حفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين ورجوة آل سيف

نشر الديوان الملكي الأردني في وقت سابق شعار حفل زفاف ولي العهد، والذي جاء كلمة "نفرح"، وكشف المصمم محمد فحماوي الذي عمل على تصميم الشعار أسراره.

وقال فحماي إن كلمة نفرح تعبر عن الفرح الجماعي للشعب الأردني بهذه المناسبة، وأن النون جاءت للجماعة، وحرف الفاء من الفرح، اما الراء فهو الحرف الأول للأنسة رجوة ال سيف، والحاء من الحسين.

كما حرص المصمم على وضع تاريخ حفل الزفاف الذي سيقام الخميس المقبل الأول من حزيران، ويأتي الاحتفال بعد مرور أسبوع على الاحتفال بيوم الاستقلال الأردني الذي يقام في يوم 25 مايو من كل عام.



