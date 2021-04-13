شركة بلتون المالية: معدل التضخم في مصر قد يرتفع في الربعين الثاني والثالث من 2021

توقعت شركة بلتون المالية، ارتفاع معدل التضخم العام في مصر خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية.

سجل التضخم العام السنوي المصري 4.5 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، دون تغيير عن قراءة فبراير (شباط)، لكن بارتفاع طفيف على أساس شهري.

وأوضحت «بلتون»، في مذكرة بحثية، أمس، أن الارتفاع الشهري جاء بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2 في المائة في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير.

قالت «بلتون»: «يمكن أن يدعم التطور على جانب قراءات التضخم العام السنوي خفض أسعار الفائدة، حيث نتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7 في المائة (±2 في المائة) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية، فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 29 أبريل (نيسان)».

وأضافت: «نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطاً على التدفقات للأسواق الناشئة».

على صعيد آخر، خصوصاً الاستثمار في التعليم في مصر، الذي يزداد يوماً بعد يوم، وقعت شركة تطوير مصر، خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عقوداً بقيمة 3.2 مليار جنيه لتدشين أول فرع لجامعة «NJIT» الأميركية في مصر وإنشاء مدرستين لـ«كينغز كوليدج» ولـ«نارمر أميركان كوليدج» في المنطقة التعليمية بـ«بلومفيلدز».

وشراكة استراتيجية مع «البنك التجاري الدولي CIB» و«كوليرز إنترناشيونال» لاستقطاب مستثمرين في مجال التعليم وريادة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار حرص القطاع الخاص على دعم جهود الحكومة المصرية في تطوير التعليم، بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بحضور كل من نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة، وإدوارد بارسونز القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور جويل بلوم رئيس جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا الأميركية، وريك جونسون رئيس كينغز كوليدج، وجيهان الرشيدي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمدارس نارمر أميركان كوليدج، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي البنك التجاري الدولي، وكريم هلال المدير الإقليمي لشركة كوليرز إنترناشيونال، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجموعة من ممثلي كبرى المؤسسات العامة والخاصة.

وقال شلبي، خلال المؤتمر، إن الهدف من إنشاء منطقة تعليمية بمشروع بلومفيلدز، أحد مشروعات الشركة، «ليس لخدمة سكان المشروع فقط، ولكن إنشاء منارة تعليمية تضم فروعاً لكبرى الجامعات والمدارس العالمية لتطوير التعليم في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».