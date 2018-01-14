شركة بن لادن السعودية لن تنقل ملكيتها للحكومة

شركة بن لادن السعودية تنفي انتقال ملكيتها للحكومة

نفت شركة بن لادن السعودية للبناء والتشييد انتقال ملكيتها للحكومة، مضيفة في بيان لها انها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، ومستمرة في مشاريعها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها.

وأضافت انه حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصصهم لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.

كما كشفت الشركة عن تعيين لجنة إشرافية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة.

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