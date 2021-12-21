شركة تايلندية تعتزم إنفاق 98 مليون دولار لتعدين عملة "بيتكوين"

أعلنت شركة جاسمين تكنولوجي سوليوشن التايلندية عن اعتزامها إنفاق ما يصل إلى حوالي 3.3 مليار باهت (98 مليون دولار) لتوسيع أنشطتها في مجال تعدين العملة الرقمية المشفرة بتكوين.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6300 جهاز لتعدين البيتكوين والاستثمار في الأنظمة الكهربائية والمعدات ذات الصلة بنشاط تعدين البيتكوين.

في الوقت نفسه تعتزم الشركة بيع سندات جديدة بما يصل إلى 4 مليارات باهت لتمويل استثماراتها الجديدة.