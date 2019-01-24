شركة شومي تكشف النقاب عن أول هاتف ذكي قابل للطي

كشفت شركة شاومي النقاب عن النموذج الأولي لأول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، وبذلك تنضم إلى سلسلة من الشركات التي تحاول إحداث طفرة في سوق الهواتف الذكية الذي أصبح على مدى السنوات الماضية يفتقر إلى الابتكار مما أدى إلى حدوث ركود في المبيعات.

ونشرت الشركة الصينية مقطع فيديو قصير، لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، على منصة التواصل الاجتماعي ويبو يظهر فيه الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشاومي، بن لن، وهو يستخدم الهاتف.

ويظهر الهاتف في البداية وهو في وضع الحاسب اللوحي، ويقوم لن بالتنقل بين التطبيقات، ثم يدخل إلى حساب شاومي على منصة اجتماعية صينية، ثم يشاهد بضعة فيديوهات على المنصة.

وبعد ذلك، قام لن بتحويل الهاتف إلى وضع الهاتف الذكي من خلال طي جانبيه إلى الخلف، ويُلاحظ أن الشاشة تعمل بكاملها، ولكن التطبيقات الحالية تظهر على الشاشة المواجهة للمستخدم، هذا ويمكن تشغيل وإطفاء الجهاز من خلال زر على جانب الهاتف، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

يُشار إلى أن كشف شاومي يأتي بعد نحو عشرين يومًا من تسريب إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر، تغريدة تضمنت مقطع فيديو يُظهر ذات الهاتف الذكي القابل للطي الذي كشفت عنه الشركة اليوم.

وبكشفها اليوم، تنضم شركة شاومي إلى عدد من الشركات التي تعتزم إطلاق هواتف ذكية قابلة للطي، ومن أبرز تلك الشركة منافستها الكورية الجنوبية، سامسونج، التي عرضت خلال مؤتمر المطورين الخاص بها، الذي عُقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نموذجًا للهاتف المرتقب.

وإلى جانب سامسونج، يُشاع أن شركة لينوفو تعمل على هاتف ذكي قابل للطي منذ عام 2016، كما يُشاع أن هواوي سوف تطلق هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي خلال عام 2019.





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