شركة Pfizer تسجل ربحية سهم معدلة تفوق التوقعات عند 93 سنتا للسهم

قالت شركة Pfizer إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية للقاح كوفيد-19 مع شركة الأدوية الألمانية BioNTech في نهاية هذا الشهر. وإذا وافقت إدارة الغذاء والدواء، فستكون الشركة قادرة على تسويق اللقاح مباشرة للمستهلكين.

وفي تقرير أرباحها للربع الأول 2021، قالت شركة Pfizer إن مبيعات الربع الأول من لقاح Covid-19 الخاص بها بلغت 3.5 مليار دولار، أي ما يقرب من 24% من إيراداتها لهذا الربع.

وسجلت الشركة ربحية السهم المعدلة عند 93 سنتًا للسهم مقابل 77 سنتًا متوقعة، بينما سجلت إيرادات بـ 14.58 مليار دولار مقابل 13.51 مليار دولار متوقعة.

هذا وتتوقع الشركة الآن مبيعات العام بأكمله بقيمة 26 مليار دولار من اللقاح، ارتفاعا من توقعاتها السابقة البالغة حوالي 15 مليار دولار.