شركة Tesla تحقق صافي دخل قياسي قدره 438 مليون دولار في الربع الأول

أعلنت شركة السيارات الكهربائية Tesla الاثنين 26 أبريل عن نتائج الربع الأول، والتي وصلت بها ربحية السهم إلى 93 سنتًا مقابل 79 سنتًا متوقعة.

وارتفع سهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما بعد الإغلاق.

في حين جاءت الإيرادات عند 10.39 مليار دولار مقابل 10.29 مليار دولار متوقعة، بزيادة 74% عن العام الماضي.

بينما وصل صافي الدخل 438 مليون دولار، وهو رقم قياسي.

وذكرت الشركة التابعة لإيلون ماسك تسليمات السيارات التي وصلت إلى 184.800 موديل 3 وسيارات موديل Y ، متجاوزة التوقعات لتسجل تسلا رقمًا قياسيًا جديدًا.