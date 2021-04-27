  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. شركة Tesla تحقق صافي دخل قياسي قدره 438 مليون دولار في الربع الأول

شركة Tesla تحقق صافي دخل قياسي قدره 438 مليون دولار في الربع الأول

منشور 27 نيسان / أبريل 2021 - 07:01
شركة Tesla تحقق صافي دخل قياسي قدره 438 مليون دولار في الربع الأول
شركة تسلا
أبرز العناوين
أعلنت شركة السيارات الكهربائية Tesla الاثنين 26 أبريل عن نتائج الربع الأول، والتي وصلت بها ربحية السهم إلى 93 سنتًا مقابل 79 سنتًا متوقعة.

أعلنت شركة السيارات الكهربائية Tesla الاثنين 26 أبريل عن نتائج الربع الأول، والتي وصلت بها ربحية السهم إلى 93 سنتًا مقابل 79 سنتًا متوقعة.

اقرأ ايضاًإيلون ماسك: ما لا تعرفه عن المبرمج الذي أعاد برمجة النجاح! إيلون ماسك: ما لا تعرفه عن المبرمج الذي أعاد برمجة النجاح!

وارتفع سهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما بعد الإغلاق.

في حين جاءت الإيرادات عند 10.39 مليار دولار مقابل 10.29 مليار دولار متوقعة، بزيادة 74% عن العام الماضي.

بينما وصل صافي الدخل 438 مليون دولار، وهو رقم قياسي.

اقرأ ايضاًإيلون ماسك: ما لا تعرفه عن المبرمج الذي أعاد برمجة النجاح! أسهم تيسلا تقفز بصورة قياسية جديدة وماسك رابع أغنى رجل بالعالم!

وذكرت الشركة التابعة لإيلون ماسك تسليمات السيارات التي وصلت إلى 184.800 موديل 3 وسيارات موديل Y ، متجاوزة التوقعات لتسجل تسلا رقمًا قياسيًا جديدًا.

كلمات دالة:شركة تسلاارباح شركة تسلاخسائر شركة تسلا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...