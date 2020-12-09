شركة Uber تبيع قسم النقل الجوي في أوبر لـ Joby Aviation

لا تزال أعمال التاكسي الجوي على بعد عامين على الأقل من الإقلاع ، لكنها تشهد بالفعل اندماجًا بين الشركات الناشئة.

فقد اتستحوذت شركة Joby Aviation التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تعمل على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية بالكامل، على Uber Elevate ، قسم النقل الجوي في أوبر.

وستسمح هذه الخطوة لجوبي باستخدام تطبيق أوبر لتقديم رحلات التاكسي الجوي عندما تدخل طائرة الشركة الخدمة في نهاية المطاف ، والتي يمكن أن تكون في أقرب وقت ممكن في عام 2023. بينما لم يتم إصدار شروط الصفقة

ووافقت أوبر على استثمار 75 مليون دولار في Joby Aviation. في وقت سابق من هذا العام ، واستثمرت أوبر 50 مليون دولار في Joby كجزء من جولة تمويل Series C للشركة.