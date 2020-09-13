شركة Vivo تطرح هاتف يستخدم زجاج كهربائي لتغيير لونه بكبسة زر

قوم Vivo بتطوير هاتف به لوحة خلفية متغيرة اللون، حيث كشفت الشركة من خلال فيديو تشويقي تم نشره على Weibo أن الهاتف يستخدم زجاجًا كهربائيًا يغير درجات الألوان على اللوحة.



في كانون الثاني (يناير)، عرضت شركة Vivo والشقيقة التابعة لشركة BBK Electronics، OnePlus، هاتف OnePlus Concept One باستخدام زجاج كهربائي مماثل في إعداد الكاميرا الخلفية. ومع ذلك، يبدو أن هاتف Vivo الذي ظهر في الفيديو التشويقي قد وفر تأثير تغيير اللون على اللوحة الخلفية بأكملها.

يُظهر الفيديو الذي تمت مشاركته على Weibo، كما رصدته Android Authority، الهاتف من الخلف الذي يغير لونه حيث يستخدم الهاتف تقنية Electrochromic في اللوحة الخلفية لتغيير ظلال الألوان بضغطة زر جانبي وينتقل من الأبيض اللؤلؤي إلى الأزرق الداكن.

يبدو أن Vivo قد استلهمت هاتفها الذكي الجديد من OnePlus Concept One الذي تم عرضه في CES 2020 في لاس فيجاس في وقت سابق من هذا العام. استخدم هاتف OnePlus الزجاج الكهربائي في إعداد الكاميرا لكشف أو إخفاء المستشعرات الموجودة في الخلف.

لم يكشف الفيديو الذي نشرته Vivo عن وحدة الكاميرا في الهاتف الجديد. ومع ذلك، يشير مقطع فيديو آخر نشره أحد المرشدين على Weibo إلى أنه قد تكون هناك كاميرات خلفية ثلاثية، إلى جانب فلاش LED مزدوج.