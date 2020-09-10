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مؤسس "أمازون" يضيف لثروته 6.5 مليارات دولار في يوم واحد

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2020 - 10:20
مؤسس "أمازون" يضيف لثروته 6.5 مليارات دولار في يوم واحد
تصل ثروة بيزوس، الأغني في العالم، إلى 193 مليار دولار
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تمكن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة "أمازون"، من إضافة 6.5 مليارات دولار إلى ثروته خلال 24 ساعة.

تمكن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة "أمازون"، من إضافة 6.5 مليارات دولار إلى ثروته خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع سهم عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية بنسبة 3.77% إلى 3268.61 دولار مع نهاية جلسة تداولات أمس الأربعاء في  بورصة نيويورك.

وبذلك تصل ثروة بيزوس، الأغني في العالم، إلى 193 مليار دولار.

 

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آلان مع تطبيق أمازون يمكنك معرفة شكل الأثاث في منزلك قبل شرائه

 

Via SyndiGate.info


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