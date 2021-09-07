صادرات الصين تسجل نمو غير متوقع في أغسطس

حققت الصين نمواً في الصادرات بشكل غير متوقع وسريع في أغسطس، وذلك وسط ازدياد الطلب العالمي الذي ساهم في تقليل الضغط عن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم التي تحاول تجاوز العديد من المشاكل على جميع الجبهات.

حيث نجحت الصين في التعافي بشكل قوي من تداعيات فيروس كورونا، لكن في الآونة الأخيرة تراجع بسبب تفشي سلالة دلتا وارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض نشاط المصانع وتشديد الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار العقارات.



وسجلت الصين ارتفاع في الشحنات بـ 25.6 في المائة على أساس سنوي من 19.3 في المائة في يوليو مما يشير إلى قوة القطاع الصناعي في الصين، وفق بيانات الجمارك.



