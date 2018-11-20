صادرات قطر النفطية ترتفع 2.9% على أساس سنوي في سبتمبر

ارتفعت صادرات قطر النفطية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2.9% إلى 470 الف برميل يومياً على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 6.7% مقارنةً بشهر أغسطس الذي سبق وذلك بحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي".

و كشف التقرير الشهري لمنظمة أوبك ارتفاع انتاج قطر من النفط الخام في أكتوبر الماضي بواقع 14 الف برميل يومياً، ليصل إلى 609 ألف برميل يومياً.

وتصدر قطر انتاجها من النفط إلى الاسوق الاسيوية بشكل رئيسي، بينما يستهلك اقتصادها نحو 85 الف برميل من النفط يومياً.

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