قطر: الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 71% في ابريل

تصدرت هولندا قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بإجمالي 532 مليون ريال

ارتفع إجمالي قيمة صادرات قطر غير النفطية في شهر ابريل الماضي إلى 2.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 68% عن شهر مارس الذي سبقه، وبنسبة 71% على أساس سنوي وفقاً للتقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص.

وتصدرت هولندا قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بإجمالي 532 مليون ريال، وهو ما يمثل 23.4% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية في الشهر المذكور.

وتمثل الصادرات غير النفطية ما نسبته 9% من اجمالي صادرات قطر البالغة 24 مليار ريال في شهر ابريل بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.



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