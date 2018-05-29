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قطر: الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 71% في ابريل

قطر: الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 71% في ابريل
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