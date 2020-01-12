صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران تتراجع بـ 90 % خلال العام الماضي

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية إلى إيران بواقع حوالي 90 بالمئة في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وطبقا لبيانات صادرة اليوم عن هيئة دعم الاستثمار التجاري الكوري الحكومية نشرتها "د ب ا"، فإن شحنات كوريا الجنوبية إلى إيران بلغت قيمتها 259 مليون دولار في الفترة من يناير حتى نوفمبر، بانخفاض 88.6 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.

ويمثل الرقم أكبر تراجع بين أكبر الدول المصدرة الـ20 إلى إيران، ومازالت كوريا الجنوبية المصدر الأكبر رقم 14 إلى إيران.

وشهدت الصين وهي من أكبر المصدرين لإيران تراجع شحناتها بواقع 38.8 بالمئة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر.

وشهدت الدول الاوروبية ودول جنوب شرق آسيا أيضا تراجعات حادة في صادراتها إلى إيران بسبب العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة.