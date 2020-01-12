  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران تتراجع بـ 90 % خلال العام الماضي

صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران تتراجع بـ 90 % خلال العام الماضي

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:30
شحنات كوريا الجنوبية إلى إيران بلغت قيمتها 259 مليون دولار في الفترة من يناير حتى نوفمبر
يمثل الرقم أكبر تراجع بين أكبر الدول المصدرة الـ20 إلى إيران، ومازالت كوريا الجنوبية المصدر الأكبر رقم 14 إلى إيران
أبرز العناوين
تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية إلى إيران بواقع حوالي 90 بالمئة في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية إلى إيران بواقع حوالي 90 بالمئة في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وطبقا لبيانات صادرة اليوم عن هيئة دعم الاستثمار التجاري الكوري الحكومية نشرتها "د ب ا"، فإن شحنات كوريا الجنوبية إلى إيران بلغت قيمتها 259 مليون دولار في الفترة من يناير حتى نوفمبر، بانخفاض 88.6 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.

ويمثل الرقم أكبر تراجع بين أكبر الدول المصدرة الـ20 إلى إيران، ومازالت كوريا الجنوبية المصدر الأكبر رقم 14 إلى إيران.

وشهدت الصين وهي من أكبر المصدرين لإيران تراجع شحناتها بواقع 38.8 بالمئة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر.
وشهدت الدول الاوروبية ودول جنوب شرق آسيا أيضا تراجعات حادة في صادراتها إلى إيران بسبب العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة.

البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد إيران 8.7 % في العام المالي 2019- 2020
إيران تعيش ظروف حرب اقتصادية

 

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...