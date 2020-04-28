صافي أرباح شركة BP تتراجع بنسبة 67% في الربع الأول

أعلنت شركة BP عملاقة النقط عن انخفاض أرباحها بمقدار الثلثين في الربع الأول أي بنسبة 67% إذ تسبب فيروس كورونا المستجد في الإضرار بالطلب على النفط وارتفعت ديونها.

وأعلنت بي.بي التي مقرها لندن عن تحقيق صافي دخل قدره 800 مليون دولار متفوقة على توقعات المحللين بتحقيق 710 مليون دولار في استطلاع قدمته الشركة.

يأتي ذلك انخفاضا من 2.4 مليار دولار قبل عام.

وقالت الشركة إنه يظل هناك "مستوى استثنائي من عدم اليقين" بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.