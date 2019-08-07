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صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي يرتفع بـ 53% على أساس سنوي

منشور 07 آب / أغسطس 2019 - 10:28
ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال يونيو الفائت بنسبة 43%
ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال يونيو الفائت بنسبة 43%
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ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال يونيو الفائت بنسبة 43%

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي في يونيو الماضي بـ 53% على أساس سنوي إلى 139 مليار ريال، وهو الأعلى منذ 45 شهراً.

وأوضح المسح النقدي لمصرف قطر المركزي ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال يونيو الفائت بنسبة 43% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي إلى نحو 121 مليار ريال، وهو الأعلى منذ 55 شهراً، وذلك بتأثير من مواصلة عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك العاملة بقطر البالغة نحو 260 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.

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Via SyndiGate.info


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