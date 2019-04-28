صافي الاستثمار الأجنبي بالأردن يهبط بنسبة 53% في 2018

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على الأردن 52.7 بالمئة العام الماضي إلى نحو 679.8 مليون دينار (958 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في 2017، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.436 مليار دينار في 2017.

ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالمملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.