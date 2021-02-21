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صافي عجز الموجودات الاجنبية في بنوك قطر ترتفع إلى 409 مليار ريال في يناير

منشور 21 شباط / فبراير 2021 - 10:13
صافي عجز الموجودات الاجنبية في بنوك قطر ترتفع إلى 409 مليار ريال في يناير
ارتفاع صافي عجز الموجودات يعود إلى ارتفاع مطلوباتها لدى البنوك الخارجية بنسبة 2% وصولا الى 647.5 مليار ريال
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ارتفع صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.8% على أساس شهري إلى 409.5 مليار ريال (الأعلى على الاطلاق).

ارتفع صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.8% على أساس شهري إلى 409.5 مليار ريال (الأعلى على الاطلاق).

وأوضحت بيانات لمصرف قطر المركزي أن ارتفاع صافي عجز الموجودات يعود إلى ارتفاع مطلوباتها لدى البنوك الخارجية بنسبة 2% وصولا الى 647.5 مليار ريال.

وبينت النشرة الشهرية للوضع النقدي للجهاز المصرفي في قطر خلال شهر يناير الماضي، ارتفاع مجموع صافي الموجودات المحلية بنسبة 0.44% إلى نحو 585.3 مليار ريال بدعم من زيادة صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 5 % على أساس شهري الى 229.3 مليار ريال.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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