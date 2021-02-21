صافي عجز الموجودات الاجنبية في بنوك قطر ترتفع إلى 409 مليار ريال في يناير

ارتفع صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.8% على أساس شهري إلى 409.5 مليار ريال (الأعلى على الاطلاق).

وأوضحت بيانات لمصرف قطر المركزي أن ارتفاع صافي عجز الموجودات يعود إلى ارتفاع مطلوباتها لدى البنوك الخارجية بنسبة 2% وصولا الى 647.5 مليار ريال.

وبينت النشرة الشهرية للوضع النقدي للجهاز المصرفي في قطر خلال شهر يناير الماضي، ارتفاع مجموع صافي الموجودات المحلية بنسبة 0.44% إلى نحو 585.3 مليار ريال بدعم من زيادة صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 5 % على أساس شهري الى 229.3 مليار ريال.