صفقات العقارات في دبي تنمو بـ 33% خلال5 أشهر

بلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء العقارات في دبي أكثر من 34 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الماضية مقارنة مع 24 مليار درهم عام 2018، بنسبة نمو 33% طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وتمكن سوق الشقق السكنية من التفوق على سوق الأراضي على صعيد قيمة الصفقات، فيما حافظ سوق الفلل السكنية على ترتيبه بالمركز الثالث.

وتشمل نتائج صفقات الأشهر الخمسة الماضية العقارات على اختلاف أنواعها وسواء أكانت منجزة أم قيد الإنجاز بالنسبة للشقق والفلل السكنية.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الشقق السكنية والتجارية مبلغ 17 مليار درهم، بينما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء الأراضي أكثر من 14 مليار درهم بفضل إقبال المستثمرين على شراء الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات، في حين بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الفلل السكنية 3 مليارات درهم.

ويأتي تزايد إقبال المستثمرين على عقارات دبي، مع استمرار جاذبيتها بفضل حزمة من القرارات الحكومية التي صدرت أخيراً وأبرزها نظام الإقامة الدائمة وتأشيرة الإقامة للمتقاعدين، وتأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات إلى جانب قرار إمكانية تملّك الشركات الأجنبية بنسبة 100٪.

وتوقع سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تزايد الانتعاش في أداء السوق لاسيما وأن القرارات الجديدة تعزز شراء العقارات، كما تبشر بإمكانية استقرار الأسعار في جميع أنحاء الإمارة مما سيدعم مكانة دبي كإحدى الإمارات الرائدة للاستثمار فيها.