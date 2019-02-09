لاغارد: الدول المصدرة للنفط لم تتعافى بشكل كامل من صدمة أسعار الـ 2014

كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي

قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014، وإن المستقبل غير مؤكد بشكل كبير على الرغم من النمو المتواضع.

وقالت لاغارد "بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء، على الرغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الإنفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج، وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33% في 2018".

وأضافت أن هناك مجالًا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن "التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية".

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