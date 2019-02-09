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لاغارد: الدول المصدرة للنفط لم تتعافى بشكل كامل من صدمة أسعار الـ 2014

لاغارد: الدول المصدرة للنفط لم تتعافى بشكل كامل من صدمة أسعار الـ 2014
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