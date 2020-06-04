صندوق النقد الدولي: دول فقيرة تحتاج لإعادة هيكلة الديون لا تجميد الدفع

أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ، أن بعضاً من الدول الأشد فقراً في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا».

وأشارت جورجيفا إلى أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافياً. وأضافت أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عدداً صغيراً من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج مساعدة في المستقبل.

وقالت جورجيفا، إن صندوق النقد الدولي صرف حوالي 260 مليار دولار من قدراته للإقراض البالغة تريليون دولار في هذه المرحلة. وقدم الصندوق، حتى الآن، تمويلاً طارئاً إلى 63 من 189 دولة طلبت المساعدة منذ أوائل مارس الماضي.

وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الاقتصاد وتوقف عجلة دوران المصانع والمؤسسات الإنتاجية.