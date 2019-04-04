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صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب التجارية بين أميركا والصين على الصناعة والوظائف

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب التجارية بين أميركا والصين على الصناعة والوظائف
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