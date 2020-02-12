صندوق النقد العربي: الدرهم الإماراتي ضمن عملات التسوية في "بنى"

في إطار التحضير لإطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة، أعلن صندوق النقد العربي بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن منصة "بنى" ستُقدم عند إطلاقها خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدرهم الإماراتي، إلى جانب عملتي الدولار الأميركي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

وأوضح أن منصة "بنى"، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية والتي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

كما يتوفر لمنصة "بنى" قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

وأشار الصندوق إلى، أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.