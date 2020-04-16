صندوق النقد والبنك الدولي يشيدان بمبادرة العشرين لتخفيف عبء الدين

أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.

وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو أيار إلى 31 ديسمبر، مع إمكانية تجديده في 2021 وفقا لـ"رويترز".

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديد بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.