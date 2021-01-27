صندوق النقد يخفض من توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2021 من 3.1% إلى 2.6%



تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي بعد انكماشه 3.7% في 2020.

هذا وكان صندوق النقد توقع في أكتوبر تشرين الأول نموا قدره 3.1% في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي. والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام القادم.

وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر كانون الأول يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" مازال الاقتصاد العالمي يواجهها.