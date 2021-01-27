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صندوق النقد يخفض من توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2021 من 3.1% إلى 2.6%

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2021 - 01:30
صندوق النقد يخفض من توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2021 من 3.1% إلى 2.6%
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام القادم.
أبرز العناوين
تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي بعد انكماشه 3.7% في 2020.
قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تدني أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا، هكذا ذكرت سي ان بي سي العربية.


تفيد تقديرات السعودية نفسها أن الاقتصاد قد ينمو 3.2% في العام الحالي بعد انكماشه 3.7% في 2020.

هذا وكان صندوق النقد توقع في أكتوبر تشرين الأول نموا قدره 3.1% في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4% العام الماضي. والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد انكماش 3.9% العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في العام القادم.

وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر كانون الأول يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" مازال الاقتصاد العالمي يواجهها.

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Via SyndiGate.info


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