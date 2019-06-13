صور: أحدث سيارة من أستون مارتن بسعر 30 مليون درهم

تم الكشف عن أحدث سيارة من طراز أستون مارتن في سلسلة Continuation في سباق لومان، قبل إطلاقها في السوق، وهي سيارة باهظة الثمن.

وإذا كنت ترغب بالحصول على واحدة من هذه السيارات فسوف تضطر إلى التخلي عن 6 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى الضرائب، أي ما يعادل حوالي 30 مليون درهم.

ولن تتسابق السيارة في لومان، لكنها ستكون معروضة وربما تجتذب قدرًا كبيرًا من الاهتمام مثل المركبات على الحلبة.

وتعتبر Zagato جزءًا من مجموعة DBZ Centenary Collection الخاصة بالمصنع، وهذا الطراز الأحدث عبارة عن نسخة أصلية من الستينيات، بحسب موقع ذا ناشيونال.

وتم تزويد السيارة بمحرك 4.7 لتر، بقوة 390 حصانًا من طراز DB4 GT Continuation السابق، الذي كان أول تحديث للشركة المصنعة لأحد النماذج الكلاسيكية.

ويمكن للأشخاص المحظوظين بالحصول على السيارة أن يتوقعوا تسليمها في وقت لاحق من هذا العام.



























