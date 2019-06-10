صور: مرسيدس تكشف عن CLA 35 AMG بفئة Shooting Brake الجديدة

كشفت مرسيدس عن سيارتها الرياضية الصغيرة والعملية AMG CLA 35 Shooting Brake الجديدة.

تقدم الشركة الألمانية سيارتها الصغيرة بتصميم محسن للفئة الرياضية الذي يحمل شبك AMG القياسي وجنوط رياضية تتماشى مع تصميم السيارة الحاد، وحصلت AMG CLA 35 على مخارج عادم رياضية دائرية.

ستحصل السيارة على محرك AMG الشهير 2.0 لتر ينتج 302 حصان و400 نيوتن-متر تذهب للعجلات الأربعة من خلال نظام الدفع الكلي 4Matic، وتحمل السيارة رزمة AMG Aerodynamics Package الاختيارية التي تحسن ديناميكية السيارة وتخفف من قوة سحب الهواء من خلال الأجزاء النشطة في الشبك الأمامي وحول السيارة. كما أضافت مرسيدس نظام تعليق نشط من AMG ومكابح عالية الأداء.

تأتي داخلية السيارة بلونين ومقاعد رياضية، وتوفر للركاب تجربة مرسيدس الفاخرة مع نظام مرسيدس MBUX الترفيهي الجديد ودعم الهواتف الذكية، وتصف مرسيدس السيارة بأنها”خيار جذاب للسائقين الشباب الراغبين بالحصول على تجربة قيادة وأداء مرسيدس AMG”.