برج خليفة يقدم حزمة فالنتاين مميزة

يرغب الكثيرون بالاحتفال بعيد الفالنتاين في أجواء رومانسية خاصة، وتقدم مطاعم وفنادق دبي مجموعة متنوعة من العروض والحزم بهذه المناسبة.

وسواء كنت تتطلع إلى جلسة سبا مريحة أو عشاء رومانسي في مطعم مذهل أو احتساء شاي بعد الظهيرة في أجواء ساحرة، ستتمكن من فعل كل ذلك مع إطلالة مميزة على برج خليفة الأعلى في العالم.

ويمكنك حجز جلسة سبا خصة بعيد الحب في The Spa، والذي يتضمن التدليك بالورود لمدة 120 دقيقة، وعلاج الوجه بالكوارتز، وكل ذلك مقابل 995 درهم.

وإذا كنت تبحث عن وجبة رومانسية خاصة، فعليك مراجعة قائمة الطعام المكونة من أربعة أطباق في The Restaurant، مع مجموعة من الشوكولاتة يمكنك تناولها في المنزل، بسعر 295 درهماً للشخص الواحد. ةسيتم تشغيل قائمة الطعام حسب الطلب وسيكون هناك عازف ساكسفون يعزف للزوجين أثناء وجبة العشاء.

أما للراغبين بتقديم عروض زواج في الفالنتاين، يمكن الاستمتاع بعشاء عيد الحب في The Restaurant، حيث يمكن الحصول على قسيمة لإقامة لليلة واحدة، بالإضافة إلى حسم 14 في المائة على باقة الزفاف في Address Fountain Views.

كما يمكن تناول شاي ما بعد الظهيرة الفاخر، المتوفر في صالة الشاي، مع مجموعة مختارة من الشطائر والمعجنات وكعك الشاي والقهوة مقابل 235 درهماً للشخص الواحد.

دبي. هاتف: 042458888. addresshotels.com

يوم عيد الحب في المنتجع الصحي، يوم الجمعة 14 فبراير ، 1999 درهم.

تناول العشاء في المطعم، يوم الجمعة 14 فبراير، 6 مساءً إلى 11 مساءً، 295 درهم للشخص الواحد.

The Sweetest of Treats في The Tea Lounge، يوم الجمعة 14 فبراير، من 2 ظهراً إلى 6 مساءً ، 145 درهماً للشخص الواحد شاملة المشروبات الساخنة، بحسب موقع واتس أون.