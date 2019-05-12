صور: بنتلي تكشف عن كونتيننتال GTC نسخة بافاريا الوحيدة من نوعها في العالم تم صنعها وتركيبها بشكل يدوي

كشفت بنتلي عن نسخة خاصة جديدة لكونتينينتال GTC تحمل إسم بافاريا من تصميم مولينر، وفكرة رئيس التصميم في بنتلي ستيفان سيلاف.

نسخة بافاريا من كونتيننتال GTC هي الوحيدة من نوعها في العالم، تم صنعها وتركيبها بشكل يدوي في انجلترا، حيث ستستعرضها بنتلي في حدث خاص في مدينة ميونيخ الألمانية. خارجية كونتيننتال GTC تأتي بلون أبيض جليدي مع السقف باللون الأزرق، و شبك سفلي كروم لامع و شارات لعلم بافاريا بنهايات كرومية على الرفارف الأمامية، مع عجلات 22 إنش.

داخلية السيارة أيضًا بها شارات علم بافاريا مطبوع على مساند الرأس، وعتبات أبواب فضية مطبوع عليها اسم النسخة، و تطريزات بيضاء متناغمة مع لون الداخلية الأزرق.

لم تفصح بنتلي عن المواصفات الميكانيكية، ولكن من المتوقع أن تبقى كما هي بمحرك W12 سعة 6 لتر بقوة 635 حصان وعزم 900 نيوتن.متر، مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي و تتسارع حتى 100 كم/س خلال 3.8 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 333 كم/س.