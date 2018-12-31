قبل أيام قليلة من الكشف الرسمي... تسريب صور تويوتا سوبرا من جديد!

تويوتا سوبرا

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الكشف الرسمي عن تويوتا سوبرا الجديدة كلياً، وسنتمكن من الاطلاع على السيارة من جديد في صور مسربة تكشف المزيد من التفاصيل.

في هذا التسريب الجديد تبدو واجهة السيارة أكثر وضوحاً حيث نشاهد تصميم الشبك الأمامي المقسم، ومستت الهواء السفلي وحتى مخارج الهواء على الرفارف الأمامية، ونلاحظ وجود مدخل هواء على الأبواب يبدو أنها تعمل على تبريد المكابح الخلفية للسيارة.

للتذكير فإن تويوتا تعمل على فئة عالية الأداء من سوبرا، كما تعمل على إنتاج فئة مكشوفة، ولكن ستكشف أولا عن فئة الكوبيه منتصف الشهر القبل.

مصدر الصور supramkv.com

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