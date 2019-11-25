صور: 'دودج تشالنجر' تحتفل بميلادها الـ50 من خلال إصدار ذهبي خاص

تحتفل شركة صناعة السيارات الأمريكية دودج بالذكرى السنوية الخمسون لميلاد “سيارة دودج تشالنجر”، من خلال إطلاق نسخة محدودة جديدة تسمى “Dodge Challenger 50th Anniversary”.

وسيتم الكشف عن هذه النسخة لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات، مع فئات Challenger GT RWD و R / T Shaker و R / T Scat Pack Shaker و R / T Scat Pack Shaker Widebody كحزمة محدودة الإصدار.

تتضمن الحزمة مجموعة من التشطيبات ذات الطلاء عالي التأثير – بما في ذلك “Gold Rush” الجديدة – مغرفة غطاء محرك السيارة Shaker، وعجلات “ذهبية” فريدة والشارات الخاصة وحتى المصابيح الأمامية مع شعارات “50” مضيئة.

ستحصل كل نسخة أيضا على غطاء محرك السيارة باللون الأسود المطلي باللون الساتان وسقف مغطى باللون الأسود وسطح مزخرف، بالإضافة إلى باب ساتان أسود وفتحة تعبئة الوقود باللون الأسود مع كتابة “وقود” تراثية عليها.

تتميز التصميمات الداخلية في 2020 Dodge Challenger 50th Anniversary بمقاعد جلد Nappa / Alcantara سوداء مُدفأة وجيدة التهوية وتتميز بخياطة Sepia بلمسة وشارات “50” مطرزة.

وتستمر خياطة Sepia في جميع أنحاء المقصورة إلى لوحة العدادات وبطانات الأبواب ومساند الذراع ووحدة التحكم المركزية وعجلة القيادة.

تتميز لوحة القيادة بإطار من الألياف الكربونية وحواف منضدة مع نسج نحاسي، في حين تستضيف الحصير الأرضية أيضًا شعار “50” مطرز.

كما تحصل على شارة Challenger 50th Anniversary على جانب الراكب، والتي تتناسب مع اللون الخارجي وتعرض رقم التعريف الفريد لكل سيارة.

ستقوم دودج ببناء 70 وحدة مرقمة لكل تشطيبات طلاء عالية التأثير عبر الطرز الأربعة المتاحة، مع إجمالي 1960 وحدة من المقرر إنتاجها.