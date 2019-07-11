صور: دودج تكشف عن تشارجر هيلكات و Scat Pack بالهيكل العريض

بعد انتظار ليس بالطويل، كشفت دودج عن فئات الهيل العريض من تشارجر 2020.

تحصل فئات الهيكل العريض من تشارجر على واجهات أمامية وخلفية جديدة كاملة مع أقواس واسعة تمنح السيارة اسمها ومنظرها الجريء بعرض 89 مم إضافية، تحت الأقواس المنتفخة توجد جنوط جديدة قياس 20 إنش إطارات بيريلي عريضة. وتحمل الواجهة شبك معدل قليلاً يحسن تبريد المحرك و نظام السوبرتشارجر. ويوفر مشتت الهواء الخلفي توازن أيروديناميكي أفضل.

أسفل التعديلات المظهرية تحصل تشارجر ذات الهيكل العريض على نظام تعليق متكيّف من Bilstein ومكابح بريمبو بست مكابس لأجل قوة توقف أفضل وقضبان توازن أكبر وماصّات صدمات محسنة، ووفرت دودج ميزة Race Cooldown بشكل قياسي والتي تشغل مضخة المبرد ومروحة الريديتر حتى بعد إيقاف تشغيل المحرك لتبريد أجزاء السيارة الساخنة.

ستتوفر تشارجر ذات الهيكل العريض بفئات Scat Pack ذات محرك V8 ينتج 485 حصان، وفئة SRT هيلكات بمحرك V8 مزود بالسوبرتشارجر لينتج 707 حصان تجعل السيارة من أقوى سيارات السيدان على الإطلاق بتسارع 0-100 كم/س في غضون 3.6 ثانية فقط.