صور: شقة في دبي مارينا بسعر 15 مليون درهم

منشور 16 حزيران / يونيو 2019 - 10:00
الشقة الشاغرة حاليًا، مدرجة من قبل شركة Allsopp و Allsopp للإيجار مقابل 700000 درهم في السنة، أو للبيع مقابل 15 مليون درهم
الشقة الشاغرة حاليًا، مدرجة من قبل شركة Allsopp و Allsopp للإيجار مقابل 700000 درهم في السنة، أو للبيع مقابل 15 مليون درهم
أبرز العناوين
تمتد الشقة على مساحة 9604 قدم مربعة، مع أربع غرف نوم مع حمامات داخلية ومنطقة جلوس وومنطقة طعام كبيرة ذات مخطط مفتوح.

تقع هذه الشقة المكونة من 4 غرف نوم في برج سيليني في دبي مارينا، وتأتي كاملة مع حمام سباحة مع تراس فسيح.

وتوجد أيضًا صالة في الهواء الطلق وشرفة ذات سطحين، وتوفر جميعها إطلالات مميزة على المياه.

وتمتد الشقة على مساحة 9604 قدم مربعة، مع أربع غرف نوم مع حمامات داخلية ومنطقة جلوس وومنطقة طعام كبيرة ذات مخطط مفتوح.

وتوفر غرفة الاستقبال الوصول المباشر إلى التراس والمسبح الخاص بالشقة.

الشقة الشاغرة حاليًا، مدرجة من قبل شركة Allsopp و Allsopp للإيجار مقابل 700000 درهم في السنة، أو للبيع مقابل 15 مليون درهم، بحسب صحيفة “ذا ناشيونال”.















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Via SyndiGate.info


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